Europei U21 oggi al via, Ricci e Pellegri protagonisti: tutte le info sul torneo

Quest'oggi comincia l'Europeo Under 21, un torneo al quale l'Italia arriva convinta di poter intraprendere un lungo percorso. Per gli azzurri sarà importante cercare di disputare un bel torneo per riuscire a qualificarsi alle Olimpiadi del 2024 a Parigi (ci sono ancora tre posti in palio per le squadre europee). Questa competizione permetterà di vedere all'opera anche tre calciatori del Torino come gli italiani Samuele Ricci e Pietro Pellegri oltre al rumeno Mihai Popa (il primo acquisto granata nell'estate 2023).

Ricci e Pellegri: in campo all'Europeo per dimostrare il proprio valore. E Popa?

La stagione 2022/23 per Ricci e Pellegri con la maglia del Torino si è rivelata essere diametralmente opposta. Per il centrocampista ex Empoli si è trattata di un'annata assolutamente positiva nella quale è diventato un giocatore sempre più importante per Juric. L'attaccante ex Genoa ha invece riscontrato parecchie difficoltà e il suo rendimento è stato notevolmente ridotto a causa di una lunga serie di problemi fisici. In questo Europeo U-21 avranno però entrambi la possibilità di dimostrare le proprie qualità. Ricci potrà farsi valere per confermare ancora una volta la crescita vista in questo campionato con il Toro mentre per Pellegri questa sarà una sicura occasione di riscatto dopo gli infortuni sopracitati. Se l'attaccante granata dovesse svolgere un bell'Europeo potrebbe arrivare al ritiro con Juric in fiducia e iniziare a preparare la prossima stagione con il piede giusto. Questa competizione continentale Under 21, permetterà ai tifosi granata di iniziare a conoscere - qualora venisse chiamato in causa - anche quel Mihai Popa che è da poco stato annunciato come un nuovo acquisto. Il portiere rumeno è il primo acquisto dell'estate del Toro e su di lui c'è grande curiosità per provare a comprendere quale sarà lo spazio che si potrà ritagliare all'ombra della Mole.