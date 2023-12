Frosinone-Torino, le designazioni arbitrali: arbitra Massimi, al Var Meraviglia

Domenica 10 dicembre il Torino di Juric tornerà in campo per affrontare il Frosinone di Di Francesco. La partita si giocherà alle 12:30 in casa dei ciociari. Le due formazioni si sono già affrontate di recente in Coppa Italia, in quell'occasione la neopromossa aveva vinto per 2 a 1, in una partita viziata da un rigore clamoroso non concesso ai granata. A dirigere il match di Serie A sarà Massimi, con Baccini-Vigile come assistenti. Baroni sarà il quarto uomo, mentre al Var saranno presenti Meraviglia coadiuvato da Mazzoleni.