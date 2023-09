Gilardino pre Torino-Genoa: “Il Toro può ambire a posizioni importanti”

"Il mercato è finito e da parte nostra c'è la volontà di fare una buona prestazione contro una squadra agguerrita e che sul mercato si è notevolmente rinforzata. Con gli arrivi di Zapata e Soppy sono andati ad ampliare la rosa con giocatori di grande spessore, fisicità ed esperienza internazionale. E' il terzo anno che Juric può lavorare con una rosa molto forte e con questi acquisti sono convinto che quest'anno il Torino potrà ambire a posizioni importanti in classifica".

Sul match di domani e sulla vittoria contro la Lazio:

"Quello che non possiamo permetterci è di abbassare il livello di attenzione e di sacrificio durante tutto il corso della gara. Dobbiamo essere umili. La partita di Roma ci ha dato ossigeno, entusiasmo e consapevolezza, ma domani sarà un altro tipo di match rispetto alla Lazio. Dobbiamo farci trovare pronti perché troveremo avversari molto fisici nei duelli che cercheranno di crearci delle difficoltà e noi dovremo essere bravi a controbattere".

Sul calciomercato:

"Non vorrei più parlare di mercato. Sono felice per chi è rimasto e chi arriva deve sapere dove si trova, quello che deve fare, la maglia che veste e il contributo che deve dare nel gruppo. Io sono sicuro che i ragazzi lo sanno, sia chi è arrivato da poco e soprattutto chi è rimasto e deve introdurre i nuovi e raccontare cosa significa giocare con questa maglia. Il nostro obiettivo è cercare di giocare un campionato difficile dove dobbiamo raggiungere il prima possibile i 40 punti. Sono arrivati Messias, Malinovskyi, Retegui. Ragazzi come Martin o Throsby si sono messi a disposizione della squadra, è arrivato Haps che anche lui ha bisogno di un percorso e un periodo di adattamento. Adesso la mia volontà e la mia priorità è lavorare forte con la squadra e andare dritti come un treno".

Convocazione Retegui in Nazionale:

"Sono felice per Mateo. E sono felice per il mister Spalletti che penso sia la persona più giusta in questo momento. Mateo se può fare la differenza per il Genoa è merito della squadra e del lavoro che svolge. Noi dobbiamo essere bravi a metterlo nelle condizioni migliori per far esaltare le qualità".

Cambio dopo il match con la Fiorentina:

"Non è mai facile cambiare dopo una partita persa come quella con la Fiorentina. Uno deve poi basarsi sull’equilibrio e sui giocatori che ha a disposizione. C’è stata volontà dei ragazzi e la partecipazione nel cambiamento ma deve essere un dogma di questa squadra cambiare in corsa. Dipende sempre dalla partecipazione e dalla disponibilità dei ragazzi. Quando c’è il mercato non è mai facile, non è un alibi ma una considerazione. Vedremo se ci saranno altri cambiamenti".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.