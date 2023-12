Il caso Radonjic, cosa succede ora: Juric lo aspetta, ma il mercato si avvicina

"In questo momento ci sono venti ragazzi che si allenano forte e uno di meno. Un peccato, perché se fosse a posto come lo è stato l’anno scorso può servire. Io lo aspetto, spero lui capisca perché ci può dare una grande mano, noi vogliamo sfruttare tutti. In passato però abbiamo sopportato tante situazioni per cercare di farlo rendere, ora è lui che deve cambiare il suo atteggiamento". Le parole di Ivan Juric nel postpartita di Frosinone hanno rappresentato l'ultimo capitolo di un caso interno allo spogliatoio abbastanza eclatante in casa Torino, quello riguardante Nemanja Radonjic. Dal 2 ottobre in avanti il serbo ha giocato appena 11 minuti, 7 contro il Sassuolo, 4 con il Monza. Nelle ultime due partite il giocatore è stato addirittura tenuto fuori dalla lista dei convocati, a sottolineare che le esclusioni hanno una ragione di natura non tecnica ma comportamentale: Radonjic non sta lavorando come vorrebbe Juric. "Lui l’anno scorso ha fatto il suo record di presenze in una stagione, noi gli abbiamo dato tutto, amore, pazienza, per fargli capire che può essere un ottimo giocatore. Ultimamente però quello che fa non va bene. A me dispiace tanto perché non penso sia un ragazzo cattivo, ma sta buttando via la sua carriera", ha detto Juric, sempre molto franco e aperto quando parla davanti ai microfoni.