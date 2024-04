Il derby è occasione di Juric: vincere per l’Europa e scongiurare l’anonimato

Il tecnico è partito bene ma non è riuscito a spingersi oltre il decimo posto: il rischio è non lasciare il segno a Torino

Alberto Giulini Vicedirettore 9 aprile 2024 (modifica il 9 aprile 2024 | 06:21)

Vincere il derby per evitare l'anonimato. Quella di sabato sarà una partita più importante del solito per Juric, alle prese con un finale di stagione in cui dovrà restare aggrappato alla corsa all'Europa. E proprio da questo punto di vista la gara contro la Juventus sarà ancora più importante del solito: al prestigio del derby in sé si aggiunge la necessità di strappare tre punti. Il passo falso di Empoli è stato un brutto stop per i granata, ancora pienamente in corsa per un piazzamento europeo grazie alle sconfitte di quasi tutte le dirette concorrenti.

Legarsi alla vittoria di un derby — La sconfitta in Toscana obbliga però i granata a cercare altrove i tre punti che avrebbero dovuto strappare in una sfida che li vedeva favoriti sulla carta. E così tutte le attenzioni si spostano sul derby, una gara che Juric dovrà cercare di vincere per evitare che il suo triennio finisca nell'anonimato. In cinque precedenti contro i bianconeri il croato è riuscito a collezionare appena un pareggio. Vincere un derby permetterebbe quantomeno al tecnico di legare il suo nome alla vittoria di una sfida contro la Juve che manca ormai dal lontano 2015 con Ventura in panchina.

L'Europa per uscire dalla mediocrità — Il derby metterà inoltre in palio tre punti di fondamentale importanza per la corsa europea dei granata. E anche da questo punto di vista il tecnico si giocherà tantissimo. Dopo una prima stagione in cui ha restituito identità e gioco ad una squadra disastrata, Juric non è poi riuscito a spingersi oltre il decimo posto. Il finale di stagione rappresenterà dunque l'occasione per portare il Toro fuori da quel limbo di metà classifica in cui è intrappolato tramite una qualificazione europea. Il derby rappresenterà proprio una prima e fondamentale tappa per evitare un finale di stagione anonimo.

