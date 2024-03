Il designatore Rocchi: “Rosso a Ricci? Errore di inesperienza dell’arbitro”

Il commento sull'operato di Marchetti: "Se avesse ammonito subito Arthur, probabilmente la reazione non sarebbe arrivata"

Redazione Toro News 4 marzo - 00:12

A Open Var su Dazn il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha commentato l’episodio del cartellino rosso a Samuele Ricci durante Torino-Fiorentina, ammettendo che si è trattato di un errore di gestione del suo direttore di gara. “Riguardo all’arbitro Marchetti bisogna fare un discorso di esperienza. Stiamo mandando in campo ragazzi che sembrano esperti ma non lo sono. Marchetti all’attivo ha 28 o 29 gare in tutto. Ci prendiamo dei rischi, ma non abbiamo altra strada se vogliamo far crescere gli arbitri. In questo caso, lui poteva gestire la situazione meglio, perché avrebbe dovuto andare subito a punire chi commette il fallo e poi semmai andare su chi protesta”.

Rocchi continua così: “L’offesa all’arbitro non è mai accettata, ma certe cose puoi gestirle. L’esperienza è anche questo. Anche io nei primi anni di carriera dei casini li ho fatti, ma è normale alle prime armi andare in confusione. L’arbitro cresce attraverso l’errore. A Marchetti ho detto che la sua bravura deve essere superare l’errore e farne una esperienza positiva”.

In studio chiedono a Rocchi: dobbiamo aspettarci che ogni sbracciata di protesta, come quella di Ricci, venga punita? “Siamo partiti molto severi sotto questo aspetto ma poi abbiamo avuto sempre meno cartellini per proteste. Probabilmente Ricci perde le staffe e si fa prendere dall’emotività, ma nel merito ha ragione. Se Marchetti avesse ammonito subito Arthur, probabilmente la reazione di Ricci non sarebbe arrivata. In generale, l’idea che noi diffondiamo tra gli arbitri è che, quando c’è una protesta plateale, deve esserci un provvedimento disciplinare. Noi la diamo come regola generale, poi può darsi che qualche arbitro non la applichi, ma si tratta di un errore”.

Rocchi commenta brevemente – senza che la spiegazione sia accompagnata dalla pubblicazione dell’audio tra arbitro e Var - anche il gol annullato a Zapata, confermando invece che cancellarlo è stata una scelta finale corretta: “Giusto l’annullamento con on field review, c’è fallo in attacco di Zapata. Certo, è una decisione che avremmo potuto prendere in presa diretta in campo, è un episodio che, se sei focalizzato bene, riesci a giudicarlo correttamente in campo. E le decisioni dell’arbitro di campo vengono solitamente accettate in modo migliore”.

