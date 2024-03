Il sogno Europa del Toro è vivo, Juric: “Siamo arrivati dove non mi aspettavo”

La strada giusta dopo il pessimo inizio

Questa stagione abbiamo assistito ad un Toro a due facce. Il campionato non era sicuramente iniziato con il piede giusto dopo il triste 0 a 0 contro il Cagliari alla prima giornata e la sconfitta schiacciante contro il Milan, per 4 a 1. Poi l'eliminazione contro il Frosinone in Coppa Italia e il 2 a 0 nel derby non hanno fatto altro che demoralizzare l'ambiente. All'improvviso è arrivata la luce, la squadra è stata capace di rimboccarsi le maniche e tornare in carreggiata, un punto di svolta è stata sicuramente la gara contro l'Atalanta, vinta per 3 a 0. Una prestazione di alto livello, capace di conferire coraggio e consapevolezza ad un gruppo che ne aveva disperatamente bisogno. Da quel momento il sogno Europeo si è riacceso ed ora i granata proveranno a lottare fino all'ultima giornata per raggiungerlo. "Non mi aspettavo di trovarmi in questa situazione. Dopo nove partite, quando vedevo tutto nero, gli obiettivi erano per me completamente diversi", ha dichiarato Juric in conferenza stampa. "Ora guardiamo la classifica, possiamo provare a fare qualcosa di speciale". Per sperare di agguantare le posizioni europee servirà sicuramente un finale di stagione impeccabile e sicuramente il match di domani sarà uno scontro determinante. "Cercheremo di fare come negli ultimi due mesi, a volte abbiamo fatto più o meno punti, ma le prestazioni sono sempre state importanti". La strada non sarà semplice, ma la speranza è ancora viva e come sentenziò Cesare Balbo "non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta".