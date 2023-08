Il Torino cerca ancora i primi tre punti in stagione: arriva la chance Genoa

Archiviata la pesante sconfitta per 4-1 subita a San Siro contro il Milan, per il Torino è tempo di proiettarsi con la testa al prossimo impegno. I granata ospiteranno domenica 3 settembre alle ore 18:30 il Genoa, formazione neopromossa che però presenta molta qualità all'interno della sua rosa. Dopo una prima partita complicata nella quale è arrivata una sonora sconfitta casalinga per 1-4 contro la Fiorentina, il Grifone ha saputo rialzarsi andando a vincere 0-1 sul campo della Lazio. Per i rossoblù questo successo rappresenta senza dubbio un'iniezione di fiducia importante in vista della sfida contro il Toro che deve invece ancora trovare i primi tre punti in questa Serie A.

La terza giornata per il Torino presenta già una prima sfida delicata

Il Genoa non sarà un avversario semplice per la squadra di Ivan Juric (che affronta il suo passato genoano). Il Toro si troverà infatti di fronte un avversario galvanizzato dal successo ottenuto nella capitale. Per i granata questo rappresenta però già un test delicato e da non sbagliare. In seguito alla sfida contro la formazione allenata da Alberto Gilardino, infatti, ci sarà un turno di riposo per le Nazionali. I ragazzi di Juric hanno quindi più che mai bisogno di trovare i tre punti per cercare di evitare di dover aspettare troppo a lungo. In caso di mancata vittoria anche contro il Genoa, il Torino inizierebbe anche a perdere terreno verso le squadre in alto in classifica. I tifosi granata hanno bisogno di esultare nel match di domenica che sarà il primo che si disputerà a mercato chiuso (gong finale in programma venerdì sera). Non riuscire ad ottenere i tre punti anche contro il Genoa significherebbe dover attendere ancora due settimane per riprovarci. Alla ripresa, dopo la sosta Nazionali, i granata faranno visita alla Salernitana.