Il Torino e l’approccio alla gara: nei primi 30′ appena un gol subito

Il Torino ha traballato, ha visto i fantasmi della stagione 19-20 e ha avuto paura. Anche Ivan Juric per la prima volta da quando è al Torino è sembrato andare in difficoltà. Poi a Lecce il cambio modulo ha segnato una svolta positiva, con la squadra che è apparsa rigenerata. Ora c'è da dare continuità ai risultati in modo tale da rendere la squadra sempre più solida.

Nella prima mezz'ora di gioco solo una rete subita

La difesa è stato il reparto migliore fino a questo momento. L'assenza di Alessandro Buongiorno si era fatta sentire, ma con Perr Schuurs il Torino aveva comunque una sua impermeabilità. Poi l'infortunio dell'olandese sembrava portare instabilità anche nel reparto, ma il rientro tempestivo di Buongiorno ha evitato scenari peggiori. In ogni caso il Torino nha mostrato una buona impermeabilità difensiva, infatti è la squadra di Serie A ad aver subito meno gol nei primi trenta minuti di gioco. Solo una volta i granata sono stati scalfiti in quel lasso di tempo, precisamente contro il Sassuolo. La rete del momentaneo pareggio di Thorstvedt al 18'. Nel nostro campionato solo un'altra squadra ha avuto un rendimento così netto come il Torino: l'Inter di Simone Inzaghi. Se il Torino ha avuto questo rendimento anche dopo il cambio modulo è perché Juric non è andato a toccare il reparto migliore della squadra. C'è da dire che i 14 gol subiti macchiano questo dato, i granata sono undicesimi nella classifica relativa ai gol subiti. Va anche detto che 7 gol sono arrivati nei confronti con Milan e Inter (4 gol subiti dai rossoneri, tre dal Biscione) e che gli infortuni non hanno aiutato, anche se sono sempre state assorbite discretamente. Detto ciò, il Torino ora si ritrova a dover dare più continuità al gioco nel corso della partita. Non solo per trovare la via della rete, ma anche per solidificare la fase difensiva sul periodo dei 90' di gioco.