Lecce-Torino 0-1, vittoria per Schuurs: “Orgoglioso di voi”

Il Torino dedica la vittoria a Schuurs, negli spogliatoi i compagni di squadra intonano un coro per lui

La rete di Buongiorno permette a Torino di vincere 0-1 contro un Lecce battagliero. Nelle dichiarazioni immediatamente successive al fischio finale, Alessandro Buongiorno aveva dedicato un pensiero allo sfortunato Perr Schuurs, reduce dall'infortunio al crociato. Negli spogliatoi i compagni di squadra hanno posato tutti assieme con la maglia del giocatore olandese, intonando un coro per lui. La risposta del giocatore non è fatta attendere e tramite Instagram il ragazzo ha commentato così: "Orgoglioso di far parte di questa fantastica squadra. Grazie ragazzi".