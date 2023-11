Il Toro di Juric in Coppa Italia: poco turnover e tanta voglia di riscatto

Il Torino domani sera riprenderà il proprio cammino in Coppa Italia dopo la vittoria per 2-1 contro la Feralpisalò, che ha permesso alla squadra di qualificarsi al turno successivo. I ragazzi di Juric affronteranno in casa alle 21:00 il Frosinone di Di Francesco , che attualmente è dodicesimo in Serie A, a quota 12 punti proprio come i granata. La vincente del match si dovrà preparare ad affrontare il Napoli agli ottavi.

Coppa Italia, Juric cerca riscatto dopo il rammarico dello scorso anno

"Alla Coppa Italia ci tengo: all’inizio è una competizione che alcuni sottovalutano, ma poi quando vai avanti diventa bello… Io non la sottovaluto la Coppa." Il pensiero di Ivan Juric nei confronti di questo impegno è ben chiaro e se le intenzioni lo hanno sempre fatto ben capire, anche le parole lo confermano: il tecnico vuole arrivare fino in fondo. L'allenatore croato a questo tipo di appuntamento tiene particolarmente ed il cammino fatto lo scorso anno ne è una grandissima prova. I granata dopo la pirotecnica vittoria contro il Milan ai supplementari erano riusciti a strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia, accendendo un sogno non da poco nel cuore dei tifosi. L'avversaria da affrontare era la Fiorentina, squadra che i ragazzi di Juric avevano sconfitto poco prima in campionato per 1 a 0 grazie alla rete di Miranchuk. I granata avevano tutti i presupposti per sperare nel grande colpo, ma purtroppo al Franchi la squadra è caduta, perdendo contro la Viola per 2-1. Non è bastata la rete di Karamoh nel finale, che per qualche istante aveva riacceso un barlume di speranza nel cuore dei tifosi. Un cammino che si è concluso con l'amaro in bocca per un grandissimo percorso che la squadra aveva compiuto. Ora Juric alla luce del risultato ottenuto lo scorso anno cerca riscatto e desidera realizzare un lungo cammino in Coppa Italia, considerando soprattutto che il vincitore della competizione otterrà la qualificazione per disputare l'Europa League la stagione successiva. Un'occasione che potrebbe rivelarsi interessante per i granata, che da tanto ambiscono a disputare le coppe europee.