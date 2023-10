Il Toro non c’è più. Le tre sberle nerazzurre dicono tutto

In questa squadra ci sono giocatori troppo sopravvalutati e voluti fortemente dall’allenatore granata. In primis un Vlasic che sta diventando sempre più un giocatore mediocre, che sbaglia palloni facili, che controlla male ogni palla che gli arriva, che non vince più un contrasto. Non si riesce a capire cosa sta succedendo a questo giocatore. Sicuramente è in crisi di prestazioni ma è ormai da un anno che gioca male. Il ragazzo che aveva conquistato i tifosi granata si è fermato a prima del mondiale.

Di Ilic abbiamo già scritto altre volte ma dobbiamo ripeterlo: è un giocatore normale che non vale i soldi spesi per lui. Se ci si aspettava un valore aggiunto, ebbene ci si è ritrovati con un valore economico dimezzato, tant’è che è partito dalla panchina e quando è entrato a risultato già acquisito per l’Inter non ha fatto un azione degna di nota, come se non fosse entrato.

Qui parliamo di quasi 27 milioni di euro per due giocatori non ad oggi non valgono in due nemmeno 10 milioni. Questo al di là poi dello scarsi rendimento reso in campo in questo inizio di stagione.

Ma è possibile poi che Juric debba fare i cambi solamente quando il Toro è sotto di due reti? Proprio come nel derby? Altro quesito ma perché insistere su Tameze centrale quando, e si è visto all’occorrenza, si poteva schierare Sazonov che è giocatore di ruolo? Forse Tameze sarebbe servito molto di più a centrocampo al posto di un inesistente Linetty. Un po’ di strategia potrebbe anche servire nel corso della partita. Visto che l’Inter era chiaramente in difficoltà ad inizio gara perché non rischiare di mettere un'altra punta al fianco di Pellegri? E se non mettere una seconda punta subito non sarebbe stato meglio rischiarla dopo il primo gol subito? I cambi comunque sono arrivati troppo tardi, quando la partita era già stata decisa. Sembra quasi che non si voglia reagire ad una sconfitta. Davvero un brutto Toro sia a livello di strategia tattica che di gioco. Inutile parlare di un Toro che non segna più!

