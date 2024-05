Insulti dal pullman, i tifosi vogliono i nomi: ecco perché la società non li dirà

Perché la società non vuole comunicare i nomi

Il presidente Cairo, anche in questo caso su Instagram, con un commento, ha fatto sapere che la società avrebbe preso provvedimenti ma senza alcun processo pubblico. L'intenzione del club è non far trapelare i nomi dei responsabili e verranno prese tutte le cautele necessarie per fare in modo che questo non accada. L'avventura in maglia granata dei protagonisti sarebbe altrimenti irrimediabilmente compromessa: la permanenza a Torino diventerebbe impossibile e la società si vedrebbe costretta a venderli, con annesso deprezzamento.