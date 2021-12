Inter-Torino, Brekalo: “Dobbiamo stare attenti a Brozovic e non lasciare spazio”

Le dichiarazioni dei protagonisti pochi minuti prima dell'inizio della partita di San Siro tra nerazzurri e granata

Pochi minuti prima dell'inizio del match Inter-Torino, Josip Brekalo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN: “Sappiamo che giocano molto alti e attaccano anche con il difensori. Brozovic lì coinvolge sempre nell’azione e per questo dobbiamo stare attenti e non dare loro lo spazio per attaccarci”.