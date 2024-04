Inter-Torino verso lo slittamento a domenica alle 12.30: ecco perché

Non c'è ancora nulla di ufficiale, ma la partita tra Inter e Torino, inizialmente in programma alle ore 15:00 di sabato 27 aprile, potrebbe slittare a domenica 28 aprile alle ore 12:30. Questa la richiesta alla Lega da parte della società nerazzurra. Attese novità in merito, l’idea del club sarebbe quella di poter poi sfilare tra le vie di Milano con l’autobus scoperto a fine partita, per festeggiare con tutti i tifosi nerazzurri presenti lo Scudetto e la seconda stella.