Italiano pre Torino-Fiorentina: “Vogliamo continuità. Sfidare il Toro è sempre difficile”

Vincenzo Italiano è stato raggiunto dai microfoni della Fiorentina alla vigilia della partita con il Torino, in programma sabato 2 marzo alle ore 20.45. Il tecnico viola è intervenuto brevemente sui temi caldi, esponendo le proprie sensazioni in vista del Toro e parlando anche dei successivi impegni europei. Di seguito le sue parole.

Qual è il vostro obiettivo? "Penso che la continuità sia l'unica cosa che conta in questo momento. Riuscire a trovarla è importante, perché forse è un problema che non riusciamo a risolvere o è un qualcosa che non riusciamo ad avere con costanza. Facciamo fatica a ottenerla. Abbiamo lavorato per cercare di dare valore alla vittoria con la Lazio, anche a livello di prestazione e di atteggiamento. Attraverso tutto quello che abbiamo fatto vedere nell'ultima gara, potremo ottenere il massimo da ogni partita".

Con il Torino sono sempre state sfide intense anche sul profilo fisico. Pensa che sarà così anche domani? "Sì, confermo che sono sempre partite difficili contro il Torino per il modo che ha di interpretare le gare, per come sviluppa il gioco e ti aggredisce, per come cerca di metterti in difficoltà... Sappiamo quello che troveremo, conosciamo la filosofia del Torino e cercheremo di controbattere. Sarà una partita dispendiosa, dobbiamo andare davvero forte. Ci saranno ritmi altissimi e grande intensità, dobbiamo farci trovare pronti".

Giovedì si tornerà a giocare anche in Conference. Farà le sue scelte pensando anche alla trasferta contro il Maccabi Haifa? "No, credo che in questo momento, avendo avuto tempo per preparare la partita, ci dobbiamo concentrare solo sul Torino, una partita importante per noi, per il nostro avversario e per la classifica. Serve la massima concentrazione per il campionato, poi penseremo dall'indomani agli altri impegni, tra cui la Conference che è una competizione a cui puntiamo".

La squadra ha ritrovato la condizione? "Ne ho parlato con i ragazzi. Ho detto che se approcciamo in questo modo sotto l'aspetto della qualità e con grande furore si riesce a mettere in difficoltà gli avversari e spesso si arriva alle vittorie, iniziando dal Toro".

Pensa di recuperare qualcuno per il Torino? "Si riaggrega Dodo, siamo contenti del percorso che sta facendo e cresce pian piano di condizione, mentalmente sembra libero. Ricomincerà a riassaporare il clima delle partite che contano e siamo contentissimi di questo".

