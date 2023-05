Juric e “il sogno di tornare a Verona”: ecco il significato delle sue parole

Il tecnico granata ieri in conferenza dopo la vittoria al Bentegodi ha dichiarato: "Tornare a Verona? Sarebbe il mio sogno". Ecco come vanno interpretate le sue parole

Nella conferenza stampa post partita di ieri tra Verona e Torino (QUI i dettagli), Ivan Juric - rispondendo ad una domanda arrivata dalla Sala Stampa - ha detto: "Tornare a Verona? Sarebbe il mio sogno". Quest'affermazione detta dal tecnico granata va interpretata come un auspicio per il suo finale di carriera: come noto, l'allenatore di Spalato - nei due anni da allenatore dell'Hellas (dal 2019 al 2021) - si è trovato benissimo a Verona. Dopo l'esperienza travagliata che ha affrontato nel Genoa, proprio nel club gialloblù Juric ha avuto la possibilità di rilanciarsi: ha trovato tutte le condizioni che gli han permesso di fare un gran lavoro con i giovani e di fare calcio secondo i suoi ideali. Lì a Verona si è creato un feeling speciale con la città e con i tifosi e l'allenatore granata ha nostalgia di quei tempi, ma il senso della sua affermazione in conferenza non era riferito ad un futuro prossimo. Al momento, Juric ha ancora un anno di contratto col Torino e non ci sono segnali che fanno pensare a una separazione.