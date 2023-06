Juric e quel rammarico per l’ambiente granata: “Come se l’amore fosse bloccato”

L'affluenza: "Tante chiacchiere..."

In più di un'occasione Juric ha avuto da ridire sull'atteggiamento dei tifosi. Più volte il tecnico ha sottolineato una scarsa affluenza allo stadio, dato confermato da una classifica che vede il Toro al quattordicesimo posto in Serie A per media spettatori. "Fate tante chiacchiere ma non c'è mai nessuno" si spinse a dire Juric a gennaio ad alcuni tifosi che gli chiedevano di aprire i cancelli del Filadelfia. "So quello che i tifosi del Toro possono dare, ma certe volte ho la sensazione che l'amore si sia bloccato" spiegò quindi il tecnico a fine febbraio nel presentare il derby. Dopo due anni sulla panchina granata il rapporto con l'ambiente resta dunque un tema di grande attualità: il malcontento nei confronti della società è evidente, a farne le spese sono anche tecnico e giocatori in campo. E Juric, da quando ha iniziato a sottolinearlo, è stato meno acclamato dai tifosi: gli applausi per il tecnico sono ancora tanti, ma i soliti cori di apprezzamento nei suoi confronti non si sono più sentiti negli ultimi mesi.