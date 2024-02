Juric ha sempre messo in difficoltà Dionisi. Ma grande alternanza di risultati

Il confronto tra i due allenatori: grande alternanza di risultati nelle ultime tre stagioni ma le prestazioni granata sono state migliori

Andrea Calderoni Caporedattore centrale

Partiamo da una considerazione: nelle ultime tre stagioni, da quando il Sassuolo è guidato da Alessio Dionisi e il Torino da Ivan Juric, la sfida tra queste due squadre non ha mai fatto ripetere lo stesso risultato due volte di fila: vittoria granata il 17 settembre 2021 per 0 a 1, pareggio per 1 a 1 a Torino il 23 gennaio 2022, vittoria del Sassuolo per 1 a 0 sotto la Mole il 17 settembre 2022, pareggio per 1 a 1 a Reggio Emilia il 3 aprile 2023 e infine vittoria per 2 a 1 del Torino sui neroverdi nel match d'andata di questa stagione (6 novembre 2023). Questi sono gli unici precedenti in carriera tra Dionisi e Juric. Il granata è avanti e ha sempre dimostrato di saper mettere in difficoltà il collega; è successo anche nell'unica sconfitta, quando il Torino costruì tantissimo non riuscendo a capitalizzare alcuna occasione e dovette alzare bandiera bianca al 93' per il gol di Alvarez.

Due momenti delicati: Dionisi si gioca la panchina, Juric il futuro europeo — Per entrambi è un momento particolare sulle rispettive panchine. Dionisi è in bilico ed è la prima volta in questo esaltante percorso al Sassuolo che il giovane tecnico viene messo in discussione. Quella contro il Torino è quasi un'ultima spiaggia: in caso di prestazione negativa potrebbe avvenire l'avvicendamento in panchina. La gara contro il Sassuolo sarà la prima del Torino dopo le dichiarazioni post-Salernitana e la conseguente conferenza stampa straordinaria di Juric. Il futuro del tecnico croato sotto la Mole è legata alla qualificazione in Europa, come lo stesso allenatore ha fatto sapere a tutto l'ambiente granata. E per agguantare l'Europa sarà fondamentale ottenere un cospicuo bottino nelle prossime due uscite con Sassuolo e Lecce.

Juric contro il Sassuolo ha vinto soltanto 2 volte su 12 partite — Per Juric il Sassuolo non è una squadra che porta particolare fortuna. Ha vinto soltanto due partite, quelle sopra menzionate, delle dodici disputate da allenatore. Ci sono stati anche 4 pareggi e soprattutto 6 sconfitte. Ne viene fuori una media punti inferiore al punto a partita contro i neroverdi. Per Dionisi, invece, i precedenti con i granata sono 5 e sono quelli delle ultime tre stagioni (2 sconfitte, 2 pareggi e 1 vittoria). Come detto in apertura di articolo, l'alternanza di risultati ha regnato sovrana nelle ultime tre stagioni, anche se le prestazioni offerte dal Torino contro il Sassuolo sono state migliori e non sempre premiate dai punti.

