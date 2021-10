Juric, occhio a Spalletti: quattro ko su quattro precedenti, l’ultimo fu un 5-0

Il confronto tra i due tecnici. Per Spalletti 10 vittorie in 21 partite contro il Torino

Luciano Spalletti contro Ivan Juric: sarà questa la sfida nella sfida di Napoli-Torino. Come raccontato negli scorsi giorni su queste colonne, per il tecnico croato non sarà una trasferta come tutte le altre quella del "Diego Armando Maradona". In casa partenopea è ancora fresca la ferita della mancata qualificazione alla Champions League per mano dell'Hellas Verona di Juric. Spalletti, tuttavia, ha sempre sconfitto Juric. Quattro incontri, 12 punti in favore delle squadre del toscano. 10 gol fatti dalle compagini di Spalletti, appena 2 da quelle di Juric. Il croato ha affrontato il tecnico nato a Certaldo nel 1959 ai tempi del Genoa, dapprima quando il collega era a Roma, poi quando era a Milano con l'Inter. Nell'ultimo precedente tra i due il nerazzurro Spalletti rifilò addirittura una "manita" al malcapitato Grifone di Juric.