Juric spegne le voci su Lukic: “È un punto fermo, per me è imprescindibile”

In conferenza l'allenatore ha ribadito pubblicamente la stima per Lukic: "Per il Toro ha anche rischiato di perdere il Mondiale"

Silvio Luciani

Sasa Lukic è destinato a restare al centro del Torino, almeno per quest'anno. A spegnere le voci di mercato e le polemiche sul 10 del Toro ci ha pensato direttamente Ivan Juric: “Ha sempre dimostrato di avere voglia, anche troppa. Per il Torino ha rischiato di perdere il Mondiale" ha dichiarato il tecnico croato in conferenza stampa. Parole di rilievo, soprattutto perché arrivano in un momento in cui le speculazioni di mercato, alimentati si fanno sempre più intense: "È un ragazzo stra-affidabile. L'ho trovato benissimo, con voglia e grinta". Altro che distrazioni, secondo Juric, Lukic è pienamente dedito alla causa.

Juric lo toglie dal mercato: "È un punto fermo, ora sei mesi alla grande" — Dopo l'ammutinamento di Monza e le trattative per il rinnovo di contratto che non sono ancora decollate, le voci sui malumori di Lukic si sono intensificate. Ma almeno per ora, a sentire l'allenatore che lo ha fatto sbocciare definitivamente, il centrocampista serbo è al centro del progetto. Juric l'ha praticamente tolto dal mercato, elogiandone la professionalità e la dedizione e sottolineandone la centralità all'interno della squadra: "Per me è imprescindibile. Un punto fermo della squadra. Non mi aspetto niente, solo che faccia sei mesi alla grande”. Fiducia incondizionata per Lukic, che già dal Verona vorrà dimostrare di essere il centrocampista determinante che in questa stagione si è visto soltanto a tratti.