Juric: “Torino, sfida stimolante. L’ultimo Belotti non mi è piaciuto”

L'era di Ivan Juric è finalmente cominciata. Oggi alle 15 il nuovo tecnico del Torino ha parlato nella conferenza stampa di presentazione allo stadio Olimpico Grande Torino insieme al presidente Urbano Cairo e a cui erano presenti anche Davide Vagnati, Alberto Barile, Emiliano Moretti, Andrea Bernardelli e Gianmario Specchia. Il tecnico granata ha toccato tanti temi nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Torino: dai problemi della squadra avuti in questi ultimi due anni all'idea di gioco che vuole fin da subito imporre al suo nuovo Toro, senza trascurare ovviamente le questioni di mercato. "Quando si fanno due anni come quelli del Torino - esordisce subito il tecnico croato - vuol dire che ci sono dei problemi: strutturali, mentali, a livello di giocatori. Bisogna ripartire da questo senza illudere nessuno. Si riparte da un 16° e un 17° posto. Si cercherà di migliorare, proponendo un calcio aggressivo e propositivo. Cambieremo i metodi di lavoro. Non so quanti passi in avanti faremo, lo dirà il tempo, dire un obiettivo ora e subito non ci sta".