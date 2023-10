Un secondo tempo disastroso costa carissimo al Toro, nuovamente sconfitto nel derby per 2-0. Malissimo in entrambe le occasioni Milinkovic-Savic con due uscite a vuoto, ma i granata non sono mai stati davvero pericolosi per tutto il corso della gara. Di seguito alcuni dei migliori tweet dei tifosi granata al termine del derby della Mole.