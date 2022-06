Kosovo, Vojvoda lascia il ritiro della Nazionale per infortunio e torna a Torino

Il problema alla caviglia costringe il kosovaro al forfait: in dubbio i prossimi impegni in Nations League

Mergim Vojvoda è costretto a dare forfait per la Nations League. Il difensore granata avrebbe dovuto affrontare con il suo Kosovo alle 18 la Nazionale di Cipro. Tuttavia, un nuovo problema alla caviglia, la stessa infortunatasi nel finale di campionato durante la trasferta di Verona, lo ha fermato. Tramite un report, la Nazionale kosovara ha spiegato che per questo motivo Vojvoda ha lasciato il ritiro e non si è unito al gruppo in partenza, facendo anzi rientro a Torino per iniziare la riabilitazione seguita dallo staff granata. I tempi di recupero restano da verificare, potrebbero aggirarsi tra le 3 e le 6 settimane e determinare la presenza o meno dell'esterno alle prossime sfide del Kosovo in Nations League. Nel frattempo, Vojvoda ha voluto comunque mostrare la sua vicinanza ai compagni tramite un post Instagram che ritrae i suoi compagni di Nazionale: "Forza fratelli, sonocon voi. Orgoglio & Onore". Di rientro in Italia, il giocatore si è concesso un giorno di riposo nelle Langhe prima di iniziare il percorso di riabilitazione.