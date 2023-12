La moviola di Torino-Atalanta 3-0: il Var salva Piccinini, primo rigore da febbraio

Il Torino si riscatta e torna a vincere contro l'Atalanta. Nel 3-0 del "Grande Torino" alcuni episodi finiscono sotto la lente della moviola. Piccinini mostra un metro di giudizio tendenzialmente coerente, ma pecca in due occasioni. Nell'episodio più eclatante, la trattenuta di Scalvini su Buongiorno da rigore, non vede il fallo ma assegna il rigore solo dopo l'aiuto del VAR. Manca inoltre un giallo evidente a De Roon nella ripresa, poi ammonito 120'' dopo. Di seguito la moviola di Torino-Atalanta.

Nel primo tempo gli unici episodi da moviola riguardano la gestione dei cartellini da parte di Piccinini. Il direttore di gara ne estrae due nei primi dieci minuti di partita, ma si tratta in entrambi i casi di decisioni ineccepibili. Al 5' Linetty entra nettamente in ritardo su De Ketelaere e per questo viene sanzionato; al 9' giusta l'ammonizione per Scalvini, costretto a tirar giù Zapata che gli aveva preso il tempo. Il resto del primo tempo scorre senza particolari interventi di Piccinini, in una gara con diversi duelli ma nessuno oltre il limite. Gli animi si accendono solo nel recupero: Buongiorno ferma De Ketelaere e viene ammonito. Tante le proteste del difensore granata, ma il contatto c'è ed era il terzo fallo commesso ai danni del belga; parso quindi coerente il giallo con il metro di giudizio usato dal direttore.

L'episodio chiave della partita arriva al 54'. Cross di Bellanova per Zapata, Scalvini si rifugia in corner ma il Toro non lo sfrutta. Poi l'intervento del VAR Irrati, Piccinini viene richiamato al monitor per un'evidente trattenuta di Scalvini ai danni di Buongiorno sugli sviluppi del calcio d'angolo. Piccinini, dopo la revisione, assegna giustamente il penalty. L’ultimo rigore assegnato ai granata risaliva addirittura allo scorso febbraio contro la Cremonese. Al 73' manca un'ammonizione all'indirizzo di De Roon che colpisce al volto Sanabria senza finire sul taccuino di PiccininiAR; 2' dopo De Roon riceve invece giustamente il giallo in seguito a una dura entrata su Linetty. Sarebbe dovuto essere secondo giallo e quindi espulsione, ma con il precedente errore l'Atalanta resta in undici.