La moviola di Torino-Sassuolo 0-1: Vlasic in fuorigioco, giusto annullare il gol

Un lampo di Alvarez al 93' distrugge i sogni di gloria del Torino, che colleziona la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella di San Siro. Ci si aspettava una vittoria, è arrivata una prestazione non all'altezza condita con il solito gol subito nei finali di gara. Il direttore di gara, Niccolò Baroni della sezione di Firenze, era alla sua seconda presenza in Serie A e la gestione dei falli e dei cartellini non è stata ottimale: sia il Toro che il Sassuolo, durante il match, non hanno gradito il metro di giudizio della terna arbitrale. Ma analizziamo gli episodi nel dettaglio.

Al nono minuto, Baroni estrae il primo giallo del match all'indirizzo di Buongiorno, che interviene in ritardo su una palla vagante a centrocampo: cartellino eccessivo. Al 27' proteste del Sassuolo, per un tocco di braccio di Buongiorno in area: la terna, correttamente, lascia correre. Il tocco è leggero, fortuito e viene da un rimpallo, quindi non è punibile. Dieci minuti dopo il Torino trova il vantaggio con Lazaro, il gol viene inizialmente convalidato. Sul passaggio in profondità di Singo per Vlasic, però, il trequartista croato è in leggero offside: corretto l'annullamento da parte del VAR Irrati. Al 56' viene giustamente ammonito Singo, sembra eccessivo il cartellino mostrato a Maxime Lopez al 69' e rischia qualcosa Linetty all'83' quando si allunga il pallone ed entra su Thorsdvedt. Solo giallo.