Lazio-Torino 2-0: con due punte i granata steccano all’Olimpico

Il primo tempo: tegola Buongiorno

Al 5’ ci prova subito Vlasic col sinistro da fuori, trovando una goffa respinta di Provedel su cui Zapata non trova il tap-in vincente. I padroni di casa si fanno vedere pericolosamente al 16’ con Casale, che manda alto dopo una serie di rimpalli in area di rigore. Al 25’ Buongiorno alza bandiera bianca per un problema alla coscia: al suo posto fa dunque l’esordio in granata Sazonov, che si piazza al centro della difesa a tre. Pochi minuti più tardi scatta il giallo per Bellanova, che tocca duro Zaccagni per impedirgli di girarsi. Al 40’ la Lazio ci prova con una punizione calciata in mezzo da Luis Alberto, decisiva una chiusura in angolo di Lazaro. Arriva quindi l'ammonizione anche per Tameze per un intervento fuori tempo su Zaccagni in mezzo al campo. Su un tiro rimpallato di Vlasic la palla si impenna ma Zapata non riesce a colpire bene di testa. Dopo tre minuti di recupero si va all’intervallo con le reti inviolate.