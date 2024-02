LIVE! L’allenamento a porte aperte al Filadelfia: circa 1500 tifosi presenti

Seguite qui con noi su Toro News la diretta testuale dell'allenamento del Torino di Ivan Juric in vista della sfida contro la Lazio

Il Torino ritorna a svolgere una seduta di allenamento a porte aperte, oggi a partire dalle ore 15 aprono le porte del Filadelfia anche ai tifosi. I sostenitori granata possono così andare ad assistere alla sessione odierna della squadra di Ivan Juric e sostenerla in vista della sfida di giovedì sera contro la Lazio, recupero della 21^ giornata di Serie A per dare continuità al successo ottenuto venerdì in casa contro il Lecce.