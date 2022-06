Lutto in casa Toro: è morto Giuseppe Cairo, padre del patron e vicepresidente

Bruttissima notizia in casa Toro. E' morto all'età di 90 anni Giuseppe Cairo, vice Presidente del Torino e papà del Presidente Urbano Cairo. Il padre del Presidente granata cominciò a giocare nell'Alessandria per poi ricoprire il ruolo da dirigente: lo scorso 29 aprile aveva compiuto 90 anni. Giuseppe Cairo era originario di Masio e lo si incontrava a bordo campo in occasione del Trofeo Mamma Cairo, che vede scontrarsi le formazioni Primavera (sarà riproposto il 4 e 5 agosto, a Quattordio e Asti), dedicato alla moglie Maria Giulia, grande tifosa granata scomparsa dieci anni fa, la persona che aveva convinto Urbano ad acquistare il Toro. Giuseppe, che viveva ad Abbazia di Masio, lascia i quattro figli (oltre a Urbano, Isabella, Roberto e Laura), nuore, generi e i molti nipoti.