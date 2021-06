Millico, dopo stagioni difficili ora cerca la conferma. Juric lo valuterà

Il classe 2000 non è tra le prime scelte di Juric e al raduno dovrà lavorare molto per farsi notare ed evitare di essere di nuovo ceduto in prestito

Luca Bonello

E' un'estate di valutazioni per Vincenzo Millico, che deve fare i conti con la realtà dopo essere forse portato alle stelle troppo presto. Nel giro di due anni la considerazione dei tifosi e della società nei confronti del giocatore è cambiata, passando da essere il giovane granata su cui puntare per il futuro a un elemento che si è perso ancor prima di affermarsi. Il prestito della scorsa stagione al Frosinone è stato fallimentare e non ha dato conferme circa il suo valore al Torino. Ora il talentuoso attaccante classe 2000 torna alla base con voglia di affermarsi e avendo ormai recuperato dagli infortuni che hanno minato il suo percorso.

PASSATO - Solamente due anni fa Vincenzo Millico concludeva la stagione con la maglia della Primavera con un bottino di 24 gol e la conquista della Coppa Italia e Supercoppa di categoria. Numeri importanti per un ragazzo classe 2000, che si collocava in vetrina tra i talenti del panorama Primavera di quell'annata (al pari di Kulusevski, Vlahovic e Salcedo) e riuscì anche a trovare spazio in Prima squadra, esordendo in Torino-Atalanta 2-0 del febbraio 2019. Nella stagione 19/20 venne costantemente aggregato in Prima Squadra, dove si tolse anche la soddisfazione di esordire in Europa League. A quei tempi, l'opinione pubblica granata era dalla sua: tutti volevano vederlo in campo, ma l'allora tecnico Mazzarri non sembrava essere dello stesso avviso. Le cose non sono andate meglio con Longo in panchina, Stessa cosa l'anno successivo con Giampaolo, dove vide il campo con il contagocce e per questo, a gennaio, la società decise di cederlo in prestito al Frosinone, dove però, in 6 mesi è sceso in campo solamente 4 volte e sempre per pochi scampoli di partita a causa anche e soprattutto di acciacchi muscolari che lo hanno tormentato.

TURIN, ITALY - NOVEMBER 26: Vincenzo Millico of Torino FC in action during the Coppa Italia match between Torino FC and Virtus Entella at Stadio Olimpico di Torino on November 26, 2020 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

FUTURO - Dopo stagioni come queste è difficile dire ora quale possa essere il futuro di Vincenzo, che col Torino ha un contratto sino al 2023. Il ragazzo non ha più confermato le ottime cose viste con la maglia della Primavera e per il nuovo tecnico granata adesso Millico non è sicuramente tra le prime scelte. Al momento dovrebbe essere convocato per il ritiro del 6 luglio al Filadelfia, dove verrà valutato con attenzione, anzitutto dal punto di vista fisico. Il classe 2000 dovrà darsi molto da fare per ricevere una chance ma un nuovo prestito potrebbe essere alla fine la soluzione migliore per tutti. Di certo il Torino dovrà studiare il modo migliore per gestire nel migliore dei modi e valorizzare uno dei talenti migliori usciti dal settore giovanile negli ultimi dieci anni: al momento - e in questo ci sono responsabilità di tutte le parti in causa - questo non è ancora avvenuto.