Monza, Djuric parla in vista del Toro: “Europa? Ci siamo noi e ci sono loro…”

Le parole dell'attaccante del Monza in vista della sfida di sabato contro il Torino per la 30^ giornata di Serie A

Redazione Toro News 26 marzo 2024 (modifica il 26 marzo 2024 | 17:52)

Sabato il Torino ospiterà il Monza nella 30^ giornata di Serie A, una sfida che metterà di fronte la decima e l'undicesima in classifica che sono separate da un solo punto in classifica (in favore dei brianzoli). Il sogno sia dei granata che dei biancorossi sarebbe quello di riuscire a raggiungere le posizioni europee e in merito al peso di questo scontro è intervenuto Milan Djuric, centravanti del Monza, ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Con il Torino sarà uno scontro diretto per l'Europa? "Ci siamo noi e loro per quel tipo di posizioni, il Torino è una squadra tosta che punta molto sull'uno contro uno e ci stiamo preparando al meglio. Il Monza è l'apice della mia carriera, possiamo definirla una scalata e sono felice di essere arrivato a questo livello, adesso voglio restarci perché so quanto ho lavorato per essere qui".

Come si trova a lavorare con Palladino?"Con Palladino ci siamo sentiti prima dell'arrivo a Monza, mi ha espresso il suo desiderio di avermi qua e mi ha fatto piacere. È un allenatore giovane ma molto preparato e diretto e inoltre il suo staff lavora bene. Mi ha sorpreso, non è semplice che un allenatore così giovane sia così pronto nel trasmettere la sua idea di calcio e anche nella gestione del gruppo. Può far crescere tutti, anche me".

Si parla di cessione del club, come sta la squadra?"Galliani si è presentato e ha parlato alla squadra, ci ha detto di stare tranquilli. La questione non sta toccando la squadra, siamo in totale serenità e tranquillità".

