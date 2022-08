Monza-Torino 1-2, la gioia social dei granata: intesa tra Radonjic e Miranchuk

Il Torino inizia il campionato al meglio vincendo 1-2 sul campo del Monza e portando così a casa i primi 3 punti della sua stagione. I giocatori granata, soddisfatti per questo risultato, hanno celebrato il successo sui social e tra i più contenti vediamo subito la coppia dei trequartisti composta da Alexey Miranchuk e Nemanja Radonjic. Il giocatore serbo ha celebrato la vittoria con una storia postata su Instagram nella quale chiama in causa anche il compagno di reparto definendolo "Brate". Si tratta di un termine delle lingue dell'est Europa che testimonia fratellanza e amicizia. I due in campo potranno affinare sempre più l'intesa grazie anche a questa loro amicizia fuori dal terreno di gioco.