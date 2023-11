Monza-Torino, i precedenti: in ventinove gare una sola sconfitta per i granata

Tra piemontesi e brianzoli il bilancio vede un dominio dei granata e l'unica sconfitta risale al 1990

Alberto Girardi

Sabato 11 novembre andrà in scena Monza-Torino all'U-Power stadium. Sarà il trentesimo scontro tra le due squadre e il bilancio è nettamente in favore del Toro: sono infatti diciotto le vittorie, dieci i pareggi e una sola sconfitta. Se contiamo solamente le gare ufficiali sabato sarà il ventiduesimo confronto ma il terzo in Serie A. Il primo incontro tra i due team è avvenuto nella stagione 1959/1960. All’epoca entrambe le squadre militavano in Serie B, la gara si giocò allo stadio monzese Gino Alfonso Sada e terminò in pareggio per 1-1.

Il bilancio dei granata a Monza — Come detto precedentemente il bilancio tra le due squadre vede un dominio dei granata, che hanno subito un'unica sconfitta. In quell'occasione si giocava a Monza ed era il il 6 giugno dell’anno 1990 e fu una doppietta di Bivi a regalare l’unico successo ai brianzoli. Fu una vittoria importante, perché il Monza riuscì a giocarsi le chance salvezza agli spareggi. Il match però è ricordato soprattutto per i disordini fuori dallo stadio. In tutte le altre gare giocate fuori dalle mura di casa i granata hanno vinto nove volte e pareggiato cinque.

L'ultimo precedente: il Torino rovina l'esordio in Serie A del Monza — L'ultimo match in gare ufficiali all'U-Power stadium risale alla stagione di Serie A 22/23. Si trattava del match d'esordio dello scorso campionato e della prima storica partita nella massima serie italiana del Monza. In quell'occasione fu il Toro a dominare e portarsi a casa i 3 punti, grazie alla rete di Sanabria e al primo timbro in maglia granata di Miranchuk. Inutile la rete di Mota in pieno recupero per dimezzare lo svantaggio.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.