Mourinho imbattuto contro il Torino. E Juric a Roma ha vinto solo… a tavolino

Per il tecnico croato sette sconfitte in otto partite contro la Roma. Per il lusitano quattro risultati positivi contro il Torino

Andrea Calderoni

José Mourinho si presenterà alla sfida contro Ivan Juric dopo una sfuriata che non è passata inosservata. Il tecnico portoghese ha rilasciato dichiarazioni piuttosto forti nei confronti di un suo tesserato (tutti gli indizi lasciano pensare al laterale difensivo Karsdorp) al termine del match pareggiato contro il Sassuolo nel turno infrasettimanale. Ha, in poche parole, invitato il suo calciatore a trovarsi una nuova squadra nell'imminente mercato di riparazione perché all'ombra del Colosseo non c'è più posto per lui. Come spesso capita, è stata un'uscita alla José Mourinho. Il lusitano ha abituato il mondo del calcio a queste sue "sparate", che l'hanno reso lo Special One. Dal punto di vista della comunicazione, che piaccia o non piaccia, Mourinho è stato un assoluto innovatore. Ha cambiato il modo di esprimersi davanti alla telecamera e, da abile psicologo, ha ottenuto grandi risultati grazie alla sua modalità di gestione della comunicazione.

Juric e la nuova comunicazione: metodi più mourinhani — A proposito di comunicazione sta dimostrando una rinnovata maturità Juric. Il suo approccio è completamente differente rispetto alla stagione 2021/2022. Meno polemica, più focus sul campo: questo il cambio di atteggiamento del tecnico, che dal canto suo al contrario di Mourinho non ha mai avuto strategie comunicative ma semplicemente ai microfoni è solito dire quello che pensa, senza troppi tatticismi. La sua linea non è cambiata in questi mesi, nei quali non ha quasi mai provocato o criticato la società, a differenza di quanto avvenuto nella scorsa annata. Ecco quindi l'evoluzione di Juric, che, come il miglior Mourinho, dopo il derby della Mole ha proiettato le attenzioni su di lui rilasciando dichiarazioni ambigue, le quali potevano anche lasciare intendere un addio a fine stagione.

Mourinho imbattuto con il Toro. Per Juric una vittoria a tavolino sulla Roma — Tra Mourinho e Juric si terrà il terzo scontro in carriera. Quelli dello scorso campionato hanno entrambi premiato il portoghese: sofferto 1 a 0 in casa, facile 0 a 3 sotto la Mole. Mourinho contro il Torino ha vinto tre volte su quattro gare; l'unico pareggio fu con l'Inter del 2008/2009: 1 a 1 a San Siro. Se Mourinho non ha mai perso contro il Torino, invece Juric non ha mai vinto sul campo contro la Roma. In realtà, una vittoria negli annali c'è ed è quella del 19 settembre 2020 ma fu viziata da un errore tecnico della Roma che schierò Diawara non inserito nella "Lista dei 25" e di conseguenza perse 3 a 0 a tavolino. Nelle altre sette gare contro i giallorossi il tecnico di Spalato ha sempre perso.