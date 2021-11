Mourinho sfida Juric: entrambi sono sospinti dalla fiducia delle rispettive piazze

Mourinho ha innovato il linguaggio nel mondo del calcio, Juric è più passionale davanti ai microfoni: entrambi però hanno ricompattato l'ambiente

DIALETTICA - Mourinho ha fatto della sua capacità dialettica un marchio di fabbrica nel corso della propria carriera, a partire dagli anni nella terra natia con il Porto. Celeberrime sono state anche le sue uscite in Italia ai tempi dell'Inter. Ha sempre svolto un compito da parafulmine: ha cercato di attrarre su di sè quelli che potevano essere i problemi della squadra e in questo modo ha provato a difendere l'armonia dello spogliatoio. Non sempre c'è riuscito (a Madrid, ad esempio, i risultati non sono stati soddisfacenti sotto questo punto di vista) ma bisogna dargli atto che è stato un assoluto innovatore davanti ai microfoni. Un po' meno riflessivo e un po' meno ragionato è il modo di affrontare i media di Juric, uomo senza peli sulla lingua. Anche Juric, come il collega lusitano, sa regalare titoli con le sue dichiarazioni che risultano comunque più genuine e spontanee, meno studiate.