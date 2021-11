Jarni a TN: “La Croazia aspetta il miglior Pjaca. Brekalo? Può ancora crescere”

In esclusiva su Toro News l’ex granata ci parla dei suoi connazionali Juric, Brekalo e Pjaca

Era la stagione 1993/1994, il Torino finì ottavo in campionato e raggiunse la semifinale di Coppa Italia. Con la maglia granata giocava, tra gli altri, Robert Jarni. Classe 1968, arrivò sotto la Mole dal Bari e dopo una stagione fu acquistato dai rivali della Juventus che lo seguivano già dai tempi della sua esperienza pugliese. Con il Torino quasi 25 presenze per il croato di Čakovec, che dal 2007 allena e lo ha fatto non solo in Croazia ma anche in Ungheria e India. Jarni si è concesso in esclusiva a Toro News per parlare del Torino più croato di sempre e per parlare dei suoi connazionali Ivan Juric, Josip Brekalo e Marko Pjaca.