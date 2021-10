Napoli-Torino, Vagnati: “Ho visto bene Belotti. Nazionali non sono un alibi”

Le parole dei protagonisti pochi minuti prima del fischio d'inizio del match tra azzurri e granata al Maradona

Come ha visto Sanabria? Si poteva fare diversamente per quanto riguarda il calendario?

"È un dato oggettivo, Antonio e Rincon sono arrivati ieri, viaggiando la notte e dormendo in aereo. Ci sono tante tematiche da affrontare. E' un problema che bisogna affrontare in sede internazionale ma ora noi non dobbiamo trovare alibi. Dobbiamo fare una grande partita, affrontiamo una grande squadra".