Nations League, Buongiorno convocato dall’Italia di Mancini

L'Italia rende noti i convocati per la Nations League, in programma dal 14 al 18 giugno. Nella lista di Mancini c'è Alessandro Buongiorno, difensore granata. Gli Azzurri affronteranno la Spagna e in caso di vittoria sfideranno la vincente tra Olanda e Croazia, nella finalissima prevista per il 18 giugno. In caso di sconfitta, invece, l'Italia sarà impegnata nella finale per il terzo-quarto posto.