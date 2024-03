Nazionale, Spalletti schiera dall’inizio Bellanova per Ecuador-Italia

Questa sera alle ore 21 l'Italia sfida in amichevole l'Ecuador negli Stati Uniti, seconda gara per gli azzurri dopo quella vinta 2-1 giovedì sera contro il Venezuela. Il CT Spalletti ha scelto di mandare in campo come titolare Raoul Bellanova mentre non c'è spazio per Alessandro Buongiorno che dopo aver giocato la prima amichevole partirà dalla panchina per questo match odierno. L'esterno del Torino agirà nel suo consueto ruolo di esterno di centrocampo, una posizione che ha già imparato a ricoprire molto bene durante la sua avventura in granata.