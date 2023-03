Nazionali, Malta-Italia 0-2: Buongiorno rimanda l’esordio

Missione compiuta per l’Italia che trova i tre punti sul campo di Malta. Gli Azzurri sono riusciti ad imporsi per 2-0 e tornano così a casa con i primi punti in questo girone di qualificazione agli Europei 2024. Dopo la sconfitta per 1-2 subita per mano dell’Inghilterra giovedì sera, la squadra di Mancini era chiamata ad una vittoria divenuta necessaria per non perdere terreno in questo gruppo. Non è stata una pausa Nazionali entusiasmante per Alessandro Buongiorno. Il difensore del Toro, come già successo contro gli inglesi, non è stato convocato da Mancini e ha assistito ai due match dalla tribuna. Sicuramente questa chiamata nel gruppo azzurro è stato motivo di grande orgoglio per Buongiorno che però ha dovuto rimandare la gioia dell’esordio in Nazionale maggiore.