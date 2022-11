Infortuni, Pellegri salta match con l’Under 21, buone sensazioni per Schuurs

Periodo non semplice per Pietro Pellegri. L'attaccante del Torino non riuscirà a prendere parte all'amichevole dell'Italia Under 21 contro la Germania in programma sabato 19. Come riportato dal sito ufficiale della FIGC, Pellegri non prenderà parte al raduno a Cesenatico assieme agli altri selezionati, nonostante in un primo momento fosse stato inserito dal CT Nicolato nell'elenco dei calciatori convocati per questa amichevole. Le cause di questa decisione sono dovute alle condizioni fisiche dell'ex Monaco e Milan che non sono ottimali. Pellegri infatti, dopo un periodo di spolvero con due reti contro Cittadella e Udinese, si è fatto male a Bologna scivolando sul terreno di gioco pochissimi secondo dopo il calcio d'inizio. L'attaccante classe 2001 ha riportato una distorsione alla caviglia che gli ha fatto saltare il match contro la Sampdoria e lo ha fatto rimanere in panchina nella sfida in casa della Roma.