Ola Aina, il retroscena: “Volevo andare al West Ham, ma…”

Ola Aina, fresco di svincolo col Torino dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno, ha concesso un’intervista al canale YouTube “The Beautiful Game Podcast”. Aina, tra le altre cose, ha svelato in particolare un retroscena di mercato risalente al 1° settembre 2022, giorno in cui ha ammesso di aver ricevuto un’offerta dal West Ham. “Quando hanno fatto l’offerta, era l’ultimo giorno di mercato. Avevamo già iniziato la stagione, non solo, quella sera stessa avevamo una partita contro l’Atalanta. Era strano, ho pensato tutto il giorno a cosa dovevo fare, l’offerta è arrivata con le tempistiche sbagliate. Il Toro ha risposto: vogliamo dieci milioni per Aina, se non li avete, il trasferimento non si farà. Penso che l’offerta fosse di 8.6 milioni. Mi sono detto: prendi la possibilità e basta. Io volevo andare. Ma c’era la partita dopo due ore e non potevo abbandonare. Poi in campo mi sono fatto trascinare dalla cosa e ho regalato un rigore. Prima dell’offerta del West Ham pensavo che per me il mercato fosse chiuso e avevo intenzione di concentrarmi solo sul Torino, ma poi è successa questa cosa che mi ha completamente assorbito l’attenzione. Il futuro? C’è qualche interessamento, un paio di squadre dalla Premier, qualcosa dall’estero, vediamo cosa succede. La mia preferenza? Voglio tornare a casa. Mi è piaciuto giocare all’estero, in Italia, ma ora voglio tornare in Inghilterra”.