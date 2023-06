Ola Aina saluta il Torino: “Continuerò a fare il tifo per il Toro”

Le strade di Ola Aina e del Torino si divideranno alla fine del mese. L'ufficialità è stata data già tempo fa, ma si consumerà definitivamente tra pochi giorni. L'ormai ex giocatore granata ha però voluto salutare la piazza granata con un video su Instagram. "Ho iniziato questo viaggio con te nel 2018 e da allora fino ad ora mi sono goduto ogni parte. Ho indossato la maglietta con orgoglio e ho sempre dato il 100 per cento quando sono andato in campo. Grazie per avermi portato dentro, grazie per il supporto ha gettato i miei alti e bassi e la mia follia fuori dal campo. Rimarrò un fan e continuerò a fare il tifo per Toro. Buona fortuna e arrivederci ♥️🐂".