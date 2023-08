Pioli-Juric, la sfida è in equilibrio: nella scorsa stagione 2 a 1 per Ivan

Juric ha una media di un punto a gara contro il Milan in 13 precedenti

Il bilancio tra i due è molto equilibrato. Quattro successi per Pioli, tre pareggi e tre vittorie per Juric. Nella passata stagione il Torino ha vinto in due delle tre partite disputate contro il Milan (all'andata in campionato e agli Ottavi di Coppa Italia). Juric ha rifilato un'altra sconfitta a Pioli con il Genoa, quando il collega emiliano era all'Inter. C'è da dire che sulla panchina del Milan Pioli ha battuto Juric in due circostanze su cinque, entrambe al "Meazza" ed entrambe per 1 a 0. Altri numeri riguardano i confronti di Pioli contro il Torino e di Juric contro il Milan. Il parmense ha una media punti contro i granata pari a 1.92, frutto di 20 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. Questi numeri sono stati macchiati dal doppio k.o. della scorsa stagione. Il tecnico di Spalato in 13 partite contro il Diavolo rossonero ha una media di un punto tondo a gara: tre vittorie, quattro pareggi e sei sconfitte.