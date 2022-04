Praet pre Atalanta-Torino: “Possiamo far male se vinciamo nell’uno contro uno”

Le parole dei protagonisti della sfida tra nerazzurri e granata in occasione della sfida al Gewiss Stadium

Pochi minuti prima dell'inizio di Atalanta-Torino, match valido per la 20esima giornata di Serie A, Dennis Praet è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare i temi caldi del match che andrà in scena al Gewiss Stadium, partita che lo vedrà nuovamente titolare per la prima volta dopo il rientro dall'infortunio.