Radonjic, il futuro è ancora in dubbio: a Maiorca una sola presenza da titolare

Il trequartista serbo si è trasferito in Spagna a gennaio ma soltanto con la formula del prestito con diritto di riscatto condizionato: molte le ipotesi per il suo futuro

Federico De Milano Redattore 23 marzo 2024 (modifica il 23 marzo 2024 | 06:21)

A gennaio tra le cessioni del Torino è risultata esserci anche quella, per tanti tifosi molto dolorosa, di Nemanja Radonjic. L'ex numero 10 granata negli ultimi giorni della sessione invernale si è trasferito in prestito al Maiorca per riuscire a giocare con maggiore continuità rispetto a quanto ottenuto negli ultimi mesi all'ombra della Mole dove vedeva il campo con il contagocce a causa anche di alcuni screzi con Juric. Per Radonjic il futuro è ancora tutto da decidere perché il club spagnolo non ha alcun obbligo di acquisto del suo cartellino al termine dell'attuale campionato.

Anche in Spagna per Radonjic tanta panchina: solo una gara dal 1' per lui da gennaio ad oggi — Il talento di un calciatore come Radonjic è innegabile e anche nella primissima parte di questo campionato ha aiutato alcune volte il Toro ha risolvere delle partite che senza la sua classe sarebbero potute essere molto complicate. Basti pensare al bellissimo gol realizzato ad inizio settembre contro il Genoa, che ha risolto nei minuti di recupero una gara che si stava avviando verso la fine con uno scialbo 0-0. Anche la doppietta di Salerno, giunta pochi giorni dopo, è stata fondamentale per i granata in questa stagione. Qualcosa però negli ultimi mesi del 2023 si è rotto e alla fine è arrivata la separazione con il Toro, direzione Spagna più precisamente sull'isola di Maiorca. In Liga però da gennaio ad oggi le soddisfazioni per Radonjic non sono molte. Come nel finale di avventura granata anche con la divisa rossonera degli iberici sta trovando perlopiù spazio come soluzione dalla panchina a gara in corso. Fino ad oggi per il fantasista serbo si contano infatti solo 8 presenze tra campionato e Coppa del Re ma soltanto una da titolare (nella quale è stato inoltre tolto al 60'). Ancora a secco il conteggio sia di gol che di assist.

Il futuro di Radonjic è ancora tutto da scrivere: il Torino osserva la sua situazione — Il Maiorca, dato che il riscatto scatterebbe solamente al raggiungimento di determinate condizioni, potrebbe anche decidere di non puntare sul trequartista classe 1996 per il suo futuro. La formazione iberica potrebbe infatti decidere di non soddisfare le condizioni pattuite con il Torino e non dover così pagare per il cartellino di un giocatore che non è al centro del loro progetto. Il futuro di Radonjic è dunque ancora tutto da decifrare con il club di Urbano Cairo che attende il finale di stagione per capire se il giocatore tornerà o meno all'ombra della Mole. L'accordo che che lega il fantasista ex Marsiglia e Benfica al Toro scadrà a giugno 2025 quindi in estate si entrerà nel suo ultimo anno di contratto e andrà presa una decisione netta, in attesa di capire anche quale sarà la guida tecnica dei granata per la prossima annata.

