Ranieri pre Torino-Cagliari: “Sarà una squadra volitiva. L’obiettivo è la salvezza”

Le dichiarazioni dei protagonisti nel prepartita di Torino-Cagliari, match valido per il 1° turno di Serie A

Pochi minuti prima dell'inizio di Torino-Cagliari, gara valida per la prima giornata di Serie A, x y è intervenuto ai microfoni di per fornire le sue sensazioni del prepartita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Era maggio del 1991 l'ultima col Cagliari in A. Quali sensazioni prima di questa partita? "Prima di tutto un pensiero a Mister Mazzone, una persona stupenda. Mi ha fatto lui capitano al Catanzaro. Ho dei ricordi magnifici. Per cui mia avvicino al cordoglio della famiglia. Cagliari è stato il mio trampolino di lancio. Aver fatto tanti anni fa C, B e A mi ha permesso di capire che avrei potuto fare l'allenatore. A Cagliari ho un bellissimo rapporto che deve concludersi con la salvezza".