Ranking Uefa, UFFICIALE: l’Italia avrà otto posti in Europa la prossima stagione

Era nell'aria, ma ora è ufficiale: l'Italia la prossima stagione avrà otto squadre che parteciperanno alle competizioni europee. Grazie al passaggio del turno dell'Atalanta (che ai quarti di finale di Europa League ha eliminato il Liverpool) e della Fiorentina (che in Conference League ha superato il Viktoria Plzen ai tempi supplementari), l'Italia è aritmeticamente prima nella classifica del Ranking Uefa: questo primato permetterà al nostro Paese di aumentare di uno il numero di squadre europee (passando da sette a otto). Le prime cinque squadre in campionato saranno qualificate in Champions League, la sesta in Europa League e la settima in Conference League. L’ottavo posto sarà riservato alla vincitrice della Coppa Italia, ulteriore variabile da tenere in considerazione.

Toro, l'ottavo posto può non significare Europa: attenzione alla Coppa Italia

Grazie al primo posto nel Ranking, l'Italia potrà dunque avere otto squadre in Europa. Per quanto riguarda l'ottavo posto (che interessa da vicino al Torino di Juric) però - che come detto permetterebbe alla squadra di qualificarsi in Conference League - c'è uno scenario da segnalare: nel caso in cui la Fiorentina dovesse vincere la Coppa Italia (attualmente è impegnata nella semifinale contro l'Atalanta e in finale incontrerebbe la vincente di Lazio-Juventus) e dovesse arrivare nona in campionato (o più in basso), in quel caso conquisterebbe l'ottavo slot europeo. Questo perché - secondo quanto scritto sul regolamento -, la squadra vincitrice della Coppa Italia è automaticamente in Europa League, ovviamente salvo che la stessa squadra non si sia qualificata in Champions League arrivando tra le prime cinque in campionato.