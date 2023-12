Ricci, una grande opportunità da titolare: il regista deve riprendersi il Toro

Samuele Ricci avrà una grande opportunità oggi, sabato 23 dicembre, nel turno prenatalizio. Contro l’Udinese giocherà titolare, il che non è poi così scontato nell’ultimo periodo. Dovrà sfruttare l’assenza annunciata in conferenza stampa da Ivan Juric del polacco Karol Linetty. Il tecnico croato ha detto a chiare lettere che l’ex regista dell’Empoli partirà dal 1’ e Adrien Tameze agirà nuovamente nella linea difensiva a tre. Contro il suo passato, l’Empoli, Ricci non è sceso in campo. È rimasto in panchina tutti e 90 i minuti, dopo che il 10 dicembre era stato titolare in Ciociaria contro il Frosinone, uscendo al 64’. A Frosinone è stata la sua unica gara da titolare dal 28 ottobre in avanti, dal giorno di Lecce-Torino, quando giocò 82 minuti. Da quel momento sei partite e una sola titolarità contro il Frosinone. Nel mezzo c’è stato anche il guaio fisico che l’ha tenuto ai box con Monza e Bologna. Insomma, non è il momento migliore dell’esperienza in granata di Ricci.

Udinese peggior avversario possibile: non sarà facile emergere per Ricci contro i muscoli bianconeri

Per le ragioni sopra esposte la gara di domani sarà particolarmente importante per il regista. Per ritrovare una sua gara dal 1’ tra le mura amiche bisogna risalire al 21 ottobre, al trionfo per 3 a 0 dell’Inter sotto la Mole. E dire che Ricci è stato uno degli uomini mercato del Torino: conteso dalla Lazio, dopo una lunga telenovela estiva è rimasto a disposizione di Juric ma fin qui ha un po’ faticato e i numeri lo certificano. Solo 13 presenze stagionali, 12 in campionato, nessun gol a referto e appena 2 assist, entrambi tra fine agosto e fine ottobre. Per ambire a un campionato di un certo tipo il Torino non può fare a meno di uno dei suoi uomini copertina e il turno prenatalizio, complice l’assenza di Linetty, dovrà essere necessariamente il turno di Samuele Ricci. Il banco di prova, tuttavia, non sarà dei più agevoli perché in Serie A poche squadre sono fisiche come l’Udinese e se c’è una cosa che è stata rimproverata a Ricci in questi anni è stata propria l’efficacia in partite toste e ruvide.