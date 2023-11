Sanabria-Zapata, la coppia affronta il Bologna terza miglior difesa in Serie A

Quella di domani sera tra Bologna e Torino sarà un test molto importante per diversi motivi. Innanzitutto perché il club piemontese deve dare continuità al buon periodo di forma e di risultati degli ultimi tempi. In secondo luogo perché una vittoria contro i rossoblù proietterebbe il Torino in una posizione che garantirebbe una bella vista sulla zona Europa. In più metterà a confronto l'attacco granata contro quella che è la terza miglior difesa della Serie A.

Zapata-Sanabria, il Torino cerca le loro reti

Sicuramente è evidente come nell'ultimo periodo il Torino abbia ritrovato le reti. Nella prima parte di stagione si vedeva come la squadra di Juric fosse sterile in attacco, incapace di creare delle occasioni da rete. Il 3-4-2-1 non garantiva più come nelle passate due stagioni. Sanabria, Pellegri o Zapata sembravano completamente scollegati dal gioco e i due trequartisti non riuscivano più a fare da legame tra i reparti. Con il cambio di modulo il Torino ha ritrovato brillantezza in ogni reparto e a beneficiarne è stato proprio il reparto offensivo. Il doppio attaccante ha migliorato notevolmente la pericolosità del settore. Non è un caso se anche Sanabria è tornato ad essere pericoloso sotto porta, non è un caso se anche Zapata è tornato ad essere più coinvolto nella manovra offensiva. Ora però il Torino ha bisogno delle loro reti per poter fare il salto di qualità. Zapata non segna dalla sfida contro la Roma, il paraguaiano invece si è sbloccato soltanto nella sfida interna contro il Sassuolo (nella scorsa stagione aveva già siglato 2 reti e confezionato un assist). Sicuramente anche loro hanno patito il periodo di apatia della squadra. Zapata ha calciato 27 volte, ma solo 10 volte ha trovato la porta. Sanabria ha calciato ancora meno (11 volte) e pochissimo verso la porta, solo 5 volte.